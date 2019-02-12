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  • 12.02.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 15:42

'dan "tanzim satış" açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi.


Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi.



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