Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.