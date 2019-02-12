Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu mitingi ardından Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, "Hızlı tren için gün saydığınızı çok iyi biliyorum. Bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız" dedi. Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum'un her geçen gün kendinden daha fazla söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "Altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Tüm Çorumlu kardeşlerimizi selamlıyorum. Sungurlu, Osmancık, Ortaköy, Oğuzlar'ı selamlıyorum. Bayat'ı, Boğazkale'yi, Dodurga'yı, Kargı'yı, Laçin'i, Mecitözü'nü selamlıyorum. 4 Şubat'ta şehadetinin 93. yıldönümünü idrak ettiğimiz Atıf Hocamızın memleketi İskilip'i selamlıyorum.

EROL OLÇOK VE CİĞERPARESİ ABDULLAH TAYYİP'E RAHMET DİLİYORUM

Bu topraklardan feyz almış tüm büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Özellikle hak ve hakikat aşığı güzel insanların yolundan Mevlam bizleri ayırmasın diyorum. Çorum'un yiğit evladı, Erol Olçok'a ve onun ciğerparesi Abdullah Tayyip'e rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimin her birine fedakârlıkları, cesaretleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dün Çekmeköy'de bir helikopterimizin düşmesi neticesinde 4 şehidimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum.

MİLLETLE BERABER OLMAKTAN DAHA BÜYÜK MUTLULUK TANIMIYORUM

Biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken işte bu meydanı dolduran on binlerden cesaretimizi alıyoruz. Sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadım, tanımıyorum.

ÇORUM MİLLİ İRADENİN ŞEHRİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR

Bu vesileyle Çorum'a olan şükran borcumu da ödemek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 64.6 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ederim. Çorum 23 Haziran'da bir kez daha milli iradenin şehri olduğunu göstermiştir. Önümüzde 31 Mart seçimleri bulunuyor.



ÇORUM MİLLETİN PARTİSİ AK PARTİ'YE MÜHRÜ VURUYOR MUYUZ?

Türkiye çok kritik bir seçim yaşayacak. Ülkemizin bekası ve milletimizin refahı için bu seçimlerden AK Parti ve Cumhur ittifakının zaferle çıkmasını istiyoruz. Abide Meydanı'nı hıncahınç dolduran kardeşlerime soruyorum, hazır mıyız? Çorum milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Çorum demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Çorum tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Milletin partisi AK Parti'ye mührü vuruyor muyuz?

CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT​ SADECE SANDIĞI GÖRÜNCE ÇORUM'U HATIRLAR​

40 senedir gece gündüz demeden koşturuyor, ter döküyoruz. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimizi sadece ufukta seçim sandığını görünce Çorum'u hatırlayanlardan olmadık. Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ye hizmet ettiğimiz kadar Çorum, Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık.



Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bizim farkımız bu. Bizim nazarımızda 81 vilayetimizin tamamı aynı değerdedir, aynı hizmete layıktır. CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

17 yıldır Çorum kalkınsın, Çorumlu kardeşlerim ulaşımdan sanayiye kadar en iyi hizmeti alsın diye uğraşıyoruz. Samimiyetimize, gayretimize benim Çorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır. Biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz. Çorum'a bugüne kadar 15,5 katrilyon yatırım yaptık.

ÇORUM'UN HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Bizden önce Çorum'un en büyük sorunu sağlıktı, şimdi 18 tane sağlık tesisini kurarak Çorum'u sağlıkta üst seviyeye taşıdık. Çorum-Laçin-Osmancık yolunu tünelleriyle birlikte önümüzdeki yılın sonuna doğru bitiriyoruz. Çorum'un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.Samsun-Amasya-Çorum hızlı tren projemizin etüt çalışması devam ediyor. Çorum'a 11 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 6 baraj ve 5 gölet inşası ise sürüyor. Çorum şehir merkezi ve Alaca ilçemizin içme suyu sorununu çözdük. Çorumlu çiftçilerimize son 16 yılda 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Turizm konusunda da Çorum önemli bir potansiyel taşıyor. 4 bin yılı aşkın Hattuşaş ve Alacahöyük'ün tanıtılması lazım. Çorum aynı zamanda bir sanayi şehri. Çorum'da bir teknopark ve ARGE merkezi açtık. Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 742 milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız.

VENEZUELA'NIN ALTINI ÇORUM'DA İŞLENECEK

Çorum aynı zamanda bir sanayi şehri. Çorum'da bir teknopark ve ARGE merkezi açtık. Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 742 milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Dünyanın önemli altın üreticilerinden Venezuela'nın altını Çorum'da işlenecek

Senelerce Türkiye kendi kaynaklarını kullanmaktan hep alıkonuldu. Bunu kimi zaman düşmanlar, kimi zaman içimizdeki hainler ve gafiller yaptı. Bay Kemal 'Türkiye IMF'ye yeniden muhtaç olacak' diyor. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu vardı, bütün borçlarımızı ödedik IMF ile bağımızı kopardık. Senelerce İstanbul'u ve yönettikleri şehirleri çöpe, çukura, çamura teslim eden yine CHP zihniyetidir.

Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek. Kenevir üretiminde Çorum'u ana merkezlerden biri yapacağız.