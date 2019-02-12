İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim İstanbul'daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa'da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı" dedi.
İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı” dedi.
- Bakan açıkladı! Bugün başladı
- 8 bin bekçi alımı yapılacak
- PKK'ya operasyon! 5 ton 209 kilo ele geçirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.