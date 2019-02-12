Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

REKOR DOMATESİN OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için tanzim satış noktaları açılmaya devam ediyor. Vatandaşlar market ve pazarlara göre daha uygun olan sebze ve meyveye büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluştu. Satışın ilk gününde 118 ton ile domates en çok alınan sebze olurken; bunu 73 ton ile soğan takip etti.