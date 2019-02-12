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Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk günde tanzim satış noktalarından vatandaşlara 297,7 ton sebzeyi ulaştırdığını duyurdu. En fazla talep 118 tonla domatese oldu.

12.02.2019 16:30 - Son Güncelleme: 12.02.2019 16:31
Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 noktada vatandaşlara uygun fiyatta sebze satışı devam ediyor. Aradaki aracı ve komisyoncuları devre dışı bırakarak ürünleri üreticiden temin edip vatandaşa ulaştıran belediye, dün başlanan uygulamada satılan sebzelerin bilançosunu açıkladı.

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Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

297,7 TON SEBZE SATILDI
Buna göre ilk gün 297,7 ton sebze vatandaşlara satıldı, Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.

Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

Tanzim satış noktalarında; domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor.

Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, dün yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. İlk etapta; domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak." demişti.

Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı! Rekor domatesin oldu

REKOR DOMATESİN OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için tanzim satış noktaları açılmaya devam ediyor. Vatandaşlar market ve pazarlara göre daha uygun olan sebze ve meyveye büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluştu. Satışın ilk gününde 118 ton ile domates en çok alınan sebze olurken; bunu 73 ton ile soğan takip etti.

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