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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 11:44

Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'da çöken binada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.

Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Devlet Başkanı , 'da çöken binada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı 'a başsağlığı mesajı yolladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Kartal'da yaşamını yitiren vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı ilettiği belirtildi.

Yaşanan trajik olay nedeniyle Putin'in en içten taziyelerini ifade ettiği aktarılan açıklamada, yaralananlara da acil şifalar dilendiği kaydedildi.

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