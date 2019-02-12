Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı yolladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Kartal'da yaşamını yitiren vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı ilettiği belirtildi.

Yaşanan trajik olay nedeniyle Putin'in en içten taziyelerini ifade ettiği aktarılan açıklamada, yaralananlara da acil şifalar dilendiği kaydedildi.