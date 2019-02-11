Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2019 02:33
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 09:55

Son dakika: Başkan Erdoğan taziye mesajı yayımladı

Başkan , Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter ve Facebook'tan paylaştığı taziye mesajında Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Kayıplarımızın acısını milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."

Çekmeköy'de bir siteye zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düşen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi askeri helikopterdeki Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan taziye mesajı yayımladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar