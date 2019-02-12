Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de 2 muvazzaf astsubay ile kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yaşadıkları illerde gözaltına alarak Tokat'a getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
TSK'DAKİ FETÖ'CÜLERİ TEMİZLEME OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında subay, astsubay ve mahrem abinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet birimlerince şüphelilere yönelik yakalama işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.
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