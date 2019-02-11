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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 02:23

Son dakika... Helikopter sında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

Son dakika... Çekmeköy'de bir Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi, Sultangazi Caddesi'ndeki Park Verde sitesinin içine düştü. Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada "4 askerimiz yaralı olarak hastaneye ulaştırılmıştı. Aldığımız habere göre, 4 askerimiz şehit olmuştur." dedi. Şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu. 'nın Twitter adresinden paylaşılan görselde 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük...' yazısı dikkat çekti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

Çekmeköy'de bir Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi, Sultangazi Caddesi'ndeki Park Verde sitesinin içine düştü. Çekmeköy'de yerleşim birimi yakınlarına bir askeri helikopter düştü. Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
ya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan , , ve 'ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

BAKAN AKAR'DAN MESAJ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'nın resmi Twitter adresinden, Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan 4 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Akar tarafından da şu mesaj paylaşıldı:

"Silah arkadaşlarımız, 11 Şubat 2019'da şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden paylaşılan görselde 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük...' yazısı dikkat çekti.

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