İstanbul Çekmeköy'de bir askeri helikopter Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi, Sultangazi Caddesi'ndeki Park Verde sitesinin içine düştü. Çekmeköy'de yerleşim birimi yakınlarına bir askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden, Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan 4 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Akar tarafından da şu mesaj paylaşıldı:

"Silah arkadaşlarımız, 11 Şubat 2019'da şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden paylaşılan görselde 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük...' yazısı dikkat çekti.