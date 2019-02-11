İstanbul Çekmeköy'de bir askeri helikopter Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi, Sultangazi Caddesi'ndeki Park Verde sitesinin içine düştü.



Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: ZORUNLU İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ, 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 18.51 itibariyle, 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopter, Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zorunlu iniş yaparken maalesef düşmüştür. 2 dakika içerisinde olay yerine 112 ve AFAD ekiplerimiz geldiler.

Az önce aldığımız habere göre maalesef 4 askerimiz şehit oldu."

Site içerisindeki sivillerden ölü ya da yaralı yok.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, düşen helikoptere ilişkin olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı "4 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili inceleme başlatıldı." ifadesini kullandı.

MSB, "(İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi) İnceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.