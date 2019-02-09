Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aydın inşallah 31 Mart'ta AK Parti'nin ve cumhur ittifakının yanında duracaktır ben buna inanıyorum. Aydın 31 Mart'ta da büyük şehircilik anlayışıyla ufkunu daha da genişletecektir.

Aydın, dün Menderes'in yanında durup demokrasi safındaki yerini belli etmişti, inşallah şimdi de beka meselesinde bizim yanımızda yer alacaktır.

Aydın'daki beyliklerimizin tarihi bile güya bugün bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir.

BUNLAR 4'LÜ ÇETE

Türkiye için dertlenmek, çalışmak, hizmet etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış yıkım ekibi var ya… İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye2nin geleceği için tek bir planları, hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş, ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kırılıyorlar. CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor.

CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç.

Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4'lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz

BU CİBİLLİYET MESELESİ

Diyorlar ki bak siz de ittifaksınız. Dur orada dur. Bizimki cumhur ittifakı cumhur. 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı'da birleştik. CHP'ye sen de gel dedik. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Baskı geldi, Cuma akşamı haber verildi. 7 Ağustos'ta hayatına görmediği katılım gördü. Bu cibilliyet meselesi. Ne yaptılar bunlar. Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar.