Başkanlığını Ali Taha Koç'un yaptığı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü kimlik kartlarında elektronik sertifika yükleme çalışmasında sona gelindi. Uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahip olan kimlik kartlarının bu işlevleri yeni sistemle aktif hale getirilecek. Her türlü elektronik imza işlemi, kimlik kartı kullanılarak yapılabilecek. Elektronik ortamda imza gerektiren her türlü işlem evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

82 MİLYONA YÜKLENECEK

Milliyet'in haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, Eylül 2018 itibarıyla 3 milyon elektronik ve 535 bin mobil imza olmak üzere toplam 3 milyon 628 elektronik sertifika oluşturulduğu ifade edildi. Dijital Dönüşüm Ofisi, 82 milyon nüfus içinde bu sayının çok düşük bir rakam olduğunu vurgulayarak çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tüm vatandaşların TC kimlik kartlarına nitelikli elektronik sertifika yüklemesi yapılacak. Böylece toplam sertifika sayısı artırılmış olacak ve elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar imzalanabilecek.

BANKAMATİK KARTLARI, KREDİ KARTLARI, MAĞAZA KARTLARI...

Yapılacak bu yüklemeler ile TC Kimlik Kartı'nın elektronik ortamda sunduğu kimlik doğrulama ile bütün kartların yerine kullanılabilecek. Bankamatik kartları, kredi kartları, mağaza kartları gibi tüm kartlar kimlik kartına yüklenebilecek. Bankalarla yapılacak olan entegrasyon çalışmaları ile, bundan sonra bir bankadan para çekmek için kredi kartı yerine kimlik kartı yeterli olacak. Bankamatiklerden veya internet bankacılığından kimlik doğrulayarak hesaba ulaşabilecek ve istenilen tüm işlemler yapılabilecek.

KİMLİK KARTI DOĞRULAMASI İLE İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Çalışmalarda e-Devlet üzerinden yapılan abonelik işlemleri de kimlik kartları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Söz konusu kartlar ile çevrimiçi alışverişten dijital bankacılık işlemlerine, sağlık hizmetlerinden noterlik hizmetlerine kadar tüm işlemler artık kimlik kartı doğrulaması ile internetten yapılabilecek.