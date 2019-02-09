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  • 09.02.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 08:23

'nin adayı iyice saçmaladı: 'i öpeceğiz, silkeleyeceğiz

içinde karışıklığa neden olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İzmir'i uyuyan bir güzele benzetti. Soyer, "Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız" diyerek iyice saçmaladı.

Tunç Soyer iyice saçmaladı!

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz" dedi.

"Öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz..."
Tunç Soyer, Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten bir cennette yaşıyoruz ve bu cennetin o kadar büyük potansiyelleri, o kadar büyük imkanları var ki. Hep onu söylüyorum. Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz. Türkiye'yi sırtına takacak, götürecek bambaşka bir dünyaya. Biz buna layığız.

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