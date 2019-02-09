Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.02.2019 07:57
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 08:24

'den 'nu kızdıracak sözler!

Yalova'da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in irtibat bürosunun açılışına katılan , " Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum" dedi.

Yalova'da Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in irtibat bürosunun açılışına katılan , burada konuşma yaptı. İnce, partililerin CHP'ye küsmemesi gerektiğini söyledi.

"YANLIŞLAR AĞRI DAĞI'NI AŞTI"
CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. 'Bunları yapmayın' diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece- gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 Mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğince, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 01.00'de geldik Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz, Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMuharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar