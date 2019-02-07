Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

"Foreign Policy dergisi '2019 Global Thinkers' (2019 Küresel Düşünürler) listesini açıkladı. Listede dikkat çeken isim ise Muhammed Bin Selman oldu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan katil Muhammed Bin Selman, 'Orta Doğu'yu şekilendirdiği' iddiasıyla yılın düşünürü seçildi...