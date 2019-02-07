Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 20:20

... Cumhurbaşkanlığı'ndan dergisinin oluşturduğu '' listesine sert tepki

Başkanı Prof. Dr. , dergisinin listesine Twitter'dan tepki gösterdi. Altun, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç" ifadesini kullandı. Hazırlanan o listede dikkat çeken bir isim de Suudi gazeteci 'nın 'daki Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan katil Muhammed Bin Selman olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan o skandal listeye sert tepki!

Başkanı Prof. Dr. , dergisinin listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Altun, mesajına çocuk programı 'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

"Foreign Policy dergisi '2019 Global Thinkers' ( Düşünürler) listesini açıkladı. Listede dikkat çeken isim ise Muhammed Bin Selman oldu. Suudi gazeteci 'nın 'daki Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan katil Muhammed Bin Selman, ''yu şekilendirdiği' iddiasıyla yılın düşünürü seçildi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan Foreign Policy dergisinin oluşturduğu 'Küresel Düşünürler' listesine sert tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar