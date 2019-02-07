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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 21:29

... Gençler soruyor anlatıyor | CANLI

... , canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor. Albayrak, "Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada süreci başlatacağız" dedi. Bakan Albayrak, seracılara müjdeyi verdi ve ekledi: Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız.



gelişmesine göre, , gençlerin sorularını yanıtlıyor. Gençler ekonomiye nasıl bakıyor? Yeni Ekonomi Programı onlara neler vaad ediyor? Küresel ekonomi nasıl şekillenecek? Gençler soruyor, Bakan Albayrak yanıtlıyor...

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

SEBZE-MEYVE FİYATLARINDA ARTIŞ
Fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak lazım. Antalya'daki fırtınadan kaynaklı bazı seralar zarar görmüş, bundan dolayı da ürün yok. Bir de bakıyorsunuz ki meselenin aslı öyle değil. Fiyatlarda beklemmediğmiz olağanüstü bir artış gördük. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Siyaset ne için var toplumsal sorunları çözmek için var. Ocak ayının ikinci yarısında fahiş şekilde fiyat artışı oldu.

"İSTANBUL'DA 50, ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"
Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta lmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.

SERACILIK İÇİN YENİ MODEL
Bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

ÜNİVERSİTE YILLARI...
90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.
Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çıl gın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz.

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