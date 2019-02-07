



Son dakika gelişmesine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gençlerin sorularını yanıtlıyor. Gençler ekonomiye nasıl bakıyor? Yeni Ekonomi Programı onlara neler vaad ediyor? Küresel ekonomi nasıl şekillenecek? Gençler soruyor, Bakan Albayrak yanıtlıyor...



İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

SEBZE-MEYVE FİYATLARINDA ARTIŞ

Fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak lazım. Antalya'daki fırtınadan kaynaklı bazı seralar zarar görmüş, bundan dolayı da ürün yok. Bir de bakıyorsunuz ki meselenin aslı öyle değil. Fiyatlarda beklemmediğmiz olağanüstü bir artış gördük. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Siyaset ne için var toplumsal sorunları çözmek için var. Ocak ayının ikinci yarısında fahiş şekilde fiyat artışı oldu.

"İSTANBUL'DA 50, ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta lmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.

SERACILIK İÇİN YENİ MODEL

Bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.



ÜNİVERSİTE YILLARI...

90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.

Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çıl gın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz.