Alınan bilgiye göre, AYMAS Galericiler Sitesi'nde N.E'ye ait bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 5 araçta hasar oluştuğu tespit edildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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