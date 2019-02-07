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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 19:03

dergisi Bin Selman'ı 2019 Küresel Düşünür seçti

dergisi '' () listesini açıkladı. Listede dikkat çeken isim ise Muhammed Bin Selman oldu. Suudi gazeteci 'nın 'daki Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan katil Muhammed Bin Selman, ''yu şekilendirdiği' iddiasıyla yılın düşünürü seçildi...

Katil 'Küresel Düşünür' seçildi

dergisi '' () listesini açıkladı. Listede yer alam isimler arasına Muhammed Bin Selman'ın da olması dikkatlerde kaçmadı. 'daki Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan Muhammed Bin Selman için kaleme aldıkları sözler ise bu kadarına da pes dedirtti. Yaptığı listeleri ile insanların ölüm fermanını imzalayan katil Muhammed Bin Selman, için kullanılan ifadelerin bazıları ise şöyle:

"Muhammed Bin Salman'ın parlaklığı 2018'de donuk olmuş olabilir, ancak gücü yalnızca artmıştır. 33 yaşındaki Suudi tacı prensin teğmenlerinin, gazeteci Jamal Khashoggi'yi Ekim ayında öldürdükleri iddia edildiğinde, prens'in sorunlara yaklaştığı acımasız kayıtsızlığı doğruladılar. ABD Kongresi, 'deki Suudi liderliğindeki savaşın incelemesini artırarak yanıt verdi ve aynı aylarda prensin "Çölde Davos" yatırım konferansından çıkan bazı etkili kamuoyuna açıkladı. Fakat itibarı acı çekse de, olaylar Muhammed bin Salman'ın önemini azaltmak için çok az şey yaptı. En azından prens, ülkesinin petrole olan bağımlılığına son verme konusundaki geleceğini cesaretle belirlemeye devam ettiğinden. Bu girişimin sonucu, nesiller boyu 'yu şekillendirecek."

"EMRİ PRENS SELMAN VERDİ"
gazetesi: ", Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı" ifadesine yer verilmişti.

SELMAN: TEHLİKELİ BİR İSLAMCI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, 'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği iddia edilmişti.

TUTUKLANMASINI DA EMRETMİŞTİ
Washington Post, ABD istihbaratının dinlemelerine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'yı birtakım vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edilmesi ve ardından tutuklanmasını emrettiği iddiasını yazmıştı...

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