PKK marşı okuyan HDP'liler gözaltında!

Halkların Demokratik Partisince (HDP) Mardin'de düzenlenen, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HDP tarafından 30 Ocak'ta bir düğün salonunda düzenlenen, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına ilişkin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İl Eş Başkanı Sincar'ın da aralarında bulunduğu bazı zanlıların yakalandığı öğrenildi.

HDP tarafından Mardin'de, 30 Ocak'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililerin katıldığı toplantıda, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuş, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenmişti.





