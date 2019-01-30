Her defasında Kandil'in kuklası olduklarını gözler önüne seren HDPKK yine bir skandala imza attı. Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.
KANDİL'İN KUKLALARINDAN SKANDAL
Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.
Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.
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