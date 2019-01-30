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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 18:58

Kandil'in kuklası KK'dan aday tanıtım töreninde skandal marş

'deki aday tanıtım toplantısında skandal bir olay yaşandı. Terör örgütü 'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan bu olayla HDP'nin Kandil'in bir kuklası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kandil'in kuklası HDPKK'dan aday tanıtım töreninde skandal marş

Her defasında Kandil'in kuklası olduklarını gözler önüne seren KK yine bir skandala imza attı. Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü 'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı , HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile adaylar ve partililer katıldı.

KANDİL'İN KUKLALARINDAN SKANDAL
Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.

Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.

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