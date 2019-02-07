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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 14:28

Son dakika: AİHM'den hendek olayları başvurusuna ret

AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

AİHM'den Türkiye kararı

AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

Ayrıntılar gelecek...

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