Son dakika: AİHM'den hendek olayları başvurusuna ret

AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.
Ayrıntılar gelecek...
AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.
Ayrıntılar gelecek...
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