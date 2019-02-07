Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 19:10

'de adaylık çatlağı büyüyor! Partililer ayaklandı...

'nin 31 Mart yerel seçimleri için gösterdiği adaylar partide çatlak yaratmaya devam ediyor. Partide yaşanan birçok istifa ve krizin ardından şimdi de CHP’nin ’ı yeniden aday göstermesiyle karışan 'den tepkiler üst üste geliyor.

CHP'de adaylık çatlağı büyüyor! Partililer ayaklandı...

'nin 'ı yeniden aday göstermesiyle karışan 'den bir tepki daha geldi. İlçe Başkanı ile 15 kişinin istifasının ardından parti örgütünden bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla yarın 'ya yürüyüş başlatma kararı aldı.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundaki 15 kişi, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi üzerine istifa kararı almıştı. Bu kararı destekyelen CHP Maltepe örgütünden bir grup, "Temiz toplum. temiz siyaset" sloganıyla tepkilerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüş başlatma kararı aldı. Ali Kılıç'ın adaylığına tepki gösteren partililer, CHP Lideri 'nun Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayarak miting yaptığı alanda yarın 11.00'de bir basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'de adaylık çatlağı büyüyor! Partililer ayaklandı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar