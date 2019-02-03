CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor

'de kriz bitmedi. Yerel seçimler için İyi Parti ile ittifak yapan CHP 'nin aday çıkardığı isimler krizin fitilini ateşledi. Partide tepki sesleri yükseldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , dün kritik PM öncesinde MYK'yı toplayarak aday listesine son şeklini verdi. Ankara Etimesgut için Atatürk posteri krizi nedeniyle partiden 3 yıl önce ihraç edilen eski vekilismi aday listesine girdi.Ama Nazlıaka'nın adı PM'ye gelmedi. MYK'da belirlenen ve PM'ye sunulan 71 aday belirlendi. İstanbul Şişli'de, Küçükçekmece'deve Beyoğlu'nda ise ÖDP'liaday gösterildi. Kadıköy'de HDP'ye yakınlığı ile bilinen'na yeniden onay verildi.



Maltepe için oylanacak olan Ali Kılıç'ın ismi ise geri çekildi. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar'ın adı gündeme gelmedi. PM'deki oylamada da Kılıçdaroğlu'na bundan sonraki adayları belirleme ve belirlenmiş adayları bile değiştirme yetkisi verildi.









CHP, 27 Ocak'ta yapılan PM toplantısında Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Kartal'dan CHP binasının önüne giden bir grup partili, Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti. Grup adına Can Arkan, "Öz başarılı bir belediye başkanıdır. Yeniden aday gösterilmelidir" dedi.





EVRİN GÜVENDİK