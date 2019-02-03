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'de adaylık krizi giderek derinleşiyor

’de sular durulmadı. , Etimesgut için partiden atılan Nazlıaka’yı listeye yazdı. ’da Öz’e çizik attı. ’den ise belirlenen adayları bile değiştirme yetkisi aldı.

CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor
CHP'de kriz bitmedi. Yerel seçimler için ile ittifak yapan 'nin aday çıkardığı isimler krizin fitilini ateşledi. Partide tepki sesleri yükseldi. CHP lideri Kemal , dün kritik öncesinde MYK'yı toplayarak aday listesine son şeklini verdi. Ankara Etimesgut için Atatürk posteri krizi nedeniyle partiden 3 yıl önce ihraç edilen eski vekil Aylin Nazlıaka ismi aday listesine girdi.



Ama Nazlıaka'nın adı PM'ye gelmedi. MYK'da belirlenen ve PM'ye sunulan 71 aday belirlendi. Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Beyoğlu'nda ise ÖDP'li Alper Taş aday gösterildi. Kadıköy'de HDP'ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı'na yeniden onay verildi.


Maltepe için oylanacak olan Ali Kılıç'ın ismi ise geri çekildi. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar'ın adı gündeme gelmedi. PM'deki oylamada da Kılıçdaroğlu'na bundan sonraki adayları belirleme ve belirlenmiş adayları bile değiştirme yetkisi verildi.




CHP, 27 Ocak'ta yapılan PM toplantısında Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Kartal'dan CHP binasının önüne giden bir grup partili, Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini etti. Grup adına Can Arkan, "Öz başarılı bir belediye başkanıdır. Yeniden aday gösterilmelidir" dedi.


EVRİN GÜVENDİK

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