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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 13:47

'in savunuculuğunu yapan fena rezil oldu

Dün programında AK Parti adayı 'yi ağırlayan , ve ortaklığını savunacağım derken kendisini rezil etti. Zeybekci, "HDP biz 'i destekliyoruz diye açıklama mı yapmış. Ne zaman demişler?" diyen Küçükkaya'ya "HDP'nin Eş Genel Başkanı İzmir'de aday çıkarmayacağını ve CHP adayını destekleyeceğini açıkladı." diyerek yanıt verdi. İşte Küçükkaya'nın rezil olduğu o anlar ve HDP'nin skandal açıklamaları...

, dünkü programında AK Parti adayı 'yi ağırladı.

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci, "Sanırım 30-35 gün önceydi. Burada 'nin il kongresi sırasında HDP'nin Eş Genel Başkanı şunu söylüyor: "Biz İzmir'de ortak adayda uzlaşmayı planlıyoruz. Ve biz öyle bir adayda uzlaşacağızki bizim kabul edebileceğimiz birisi olacak." diyerek skandal sözleri aktardı.

Zeybekci sözlerinin sonunda için İsmail Küçükkaya'ya "HDP tarafından desteklenen bir aday değil mi?" sorusunu yöneltti. Küçükkaya, "HDP biz Tunç Soyer'i destekliyoruz diye bir açıklamamı yaptı?" diyerek kendisini rezil etti.

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YI REZİL EDEN AÇIKLAMALAR
Partisinin İzmir İl Örgütü kongresinde konuşan HDP Eş Başkanı Buldan, bu sözlerle aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu:

"İzmir'de HDP olarak ortak bir aday çıkarmanın yöntemlerini arıyoruz. Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama bunu demokratik ilkelerimizden vazgeçmeden, herkesin istediği, benimsediği, 'ortak adayımdır' dediği kişiyi hep birlikte bularak yapacağız.

KADİR BAYDUR DA AÇIKLAMIŞTI
HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer'i destekleyeceklerini belirtti. Baydur destekleme kararını Amerika'nın Sesi'ne açıkladı. "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen Baydur, Soyer'in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.

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