İsmail Küçükkaya, dünkü Çalar Saat programında AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi ağırladı.

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci, "Sanırım 30-35 gün önceydi. Burada HDP'nin il kongresi sırasında HDP'nin Eş Genel Başkanı şunu söylüyor: "Biz İzmir'de ortak adayda uzlaşmayı planlıyoruz. Ve biz öyle bir adayda uzlaşacağızki bizim kabul edebileceğimiz birisi olacak." diyerek skandal sözleri aktardı.

Zeybekci sözlerinin sonunda Tunç Soyer için İsmail Küçükkaya'ya "HDP tarafından desteklenen bir aday değil mi?" sorusunu yöneltti. Küçükkaya, "HDP biz Tunç Soyer'i destekliyoruz diye bir açıklamamı yaptı?" diyerek kendisini rezil etti.

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YI REZİL EDEN AÇIKLAMALAR

Partisinin İzmir İl Örgütü kongresinde konuşan HDP Eş Başkanı Buldan, bu sözlerle aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu:

"İzmir'de HDP olarak ortak bir aday çıkarmanın yöntemlerini arıyoruz. Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama bunu demokratik ilkelerimizden vazgeçmeden, herkesin istediği, benimsediği, 'ortak adayımdır' dediği kişiyi hep birlikte bularak yapacağız.

KADİR BAYDUR DA AÇIKLAMIŞTI

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer'i destekleyeceklerini belirtti. Baydur destekleme kararını Amerika'nın Sesi'ne açıkladı. "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen Baydur, Soyer'in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.