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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 19:25

'da öğretmene tekme atıp yere düşüren şahıs bu kez de trafiği birbirine kattı

'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen 'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen işsiz G.A., Ağustos 2018'de hareket halindeki motosikletin üzerinden, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya tekme atıp uzaklaştı.

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