Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 17:39

'in terör ittifakını gizleme taktiği elinde patladı! yine baltayı taşa vurdu

Terör örgütü ’nın siyasi uzantısı ile ittifakı gizleme taktiğine giden yine baltayı taşa vurdu. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun terör örgütü PKK güzellemesi yaptığı konuşmalarını unutan CHP Başkanvekili , Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleriyle rezil oldu.

Özgür Özel'in terör ittifakını gizleme taktiği elinde patladı

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile ittifakı gizleme taktiğine giden yine baltayı taşa vurdu. Kandil'den gelen çağrı sonrası ittifak çalışmalarına başlayan CHP ile HDP bazı illerde karşılıklı aday çıkarmayarak Cumhur ittifakına karşı 'terör ittifakı'nda birleşti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİSİNDEN TERÖRİST ÇIKMAZ"
CHP Başkanvekili , "432 kilometre hak, hukuk, adalet diye yürüyen her türlü mağdurun ve mazlumun yanında olan dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal 'nun partisinden terörist çıkmaz deyin" diye konuştu.

GİZLEME TAKTİĞİ İŞE YARAMADI
Özel'in bu sözleri üzerine hazırlanan videoda Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK güzellemesi yaptığı görüntüler yeniden hatırlatıldı. Bunun yanı sıra CHP'li vekillerin teröristlerin cenazesine katıldığı ve gözyaşı döktüğü kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriÖzgür Özel'in terör ittifakını gizleme taktiği elinde patladı! CHP yine baltayı taşa vurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar