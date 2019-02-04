Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken CHP Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.





Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni ile Mansur Yavaş'ı tercih ettikleri görülürken, seçmene göre Yavaş'ın projeleri yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise Projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.



TAKVİM YAZMIŞTI...

Takvim yazarı Zafer Şahin dün kaleme aldığı yazısında CHP'de yaşanan Mansur Yavaş krizi ve Ankara'daki anket sonuçlarına değinmiş ve Ankara seçmenin 'AK Parti' dediğini yazmıştı. İşte Zafer Şahin'in o yazısı...



Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ankette şok sonuçlar

CHP'de Mansur Yavaş şoku yaşanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ankara'da en yüksek oyu onunla alıyoruz" diyerek parti tabanına dayattığı Mansur Yavaş'ın CHP'nin yaptırdığı ankette bile AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin 4 puan gerisinde kaldığı ancak bu anketin partililerden saklandığı ortaya çıktı.

CHP'nin Yavaş'ın adaylığı ilan edilmeden önce A&G Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı ankete TAKVİM ulaştı. Anketten çıkan sonuçlar CHP yönetiminin parti tabanını Yavaş'ın adaylığına ikna edebilmek için yalan söylediğini gözler önüne serdi. 25-28 Kasım 2018 günleri arasında Ankara Büyükşehir sınırlarında 18 yaş üzeri 2 bin 890 denekle yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen ankette AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 49,90, CHP adayı Mansur Yavaş'ın oyu ise yüzde 45,4 çıktı. CHP seçime Yavaş yerine kendi partilisi Cengiz Topel Yıldırım ile girseydi yüzde 41 oy alacaktı. Yavaş'a tepki olarak sandığa gitmeyecek CHP'liler hesaba katıldığında Yavaş ve Yıldırım'ın oy oranlarının neredeyse aynı seviyede gerçekleşeceği görüldü.

YAVAŞ'IN OYU YÜZDE 16

Ankette AK Parti'nin Özhaseki, CHP'nin Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın ise İyi Parti adayı olarak seçime girmesi durumunda alacakları oy oranı da tespit edildi. Buna göre Yavaş, seçime İyi Parti adayı olarak girseydi Ankaralılardan yüzde 16 oranında oy alabilecekti. Ankette kadın ve erkek seçmenin aday tercihleri da ölçüldü. Kadın seçmenlerin yüzde 41,7'si, erkek seçmenlerin ise yüzde 38,7'si oyunu AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye vereceğini belirtti. Yavaş'a oy vereceğini söyleyen kadın seçmenlerin oranı yüzde 35,7, erkek seçmenlerin oranı ise yüzde 37,4 oldu.

ANKARA 'AK PARTİ' DİYOR

CHP anketine göre 31 Mart seçimlerinde oy verecek Ankaralıların yüzde 52'si seçimi AK Parti'nin alacağına inanıyor. Seçimi CHP adayının alacağına inananların oranı ise yüzde 31,9 oldu. Ankara seçmeninin yüzde 60,3'ü partiye bakarak oy verdiğini söylerken yüzde 39,7'si 'adaya göre oy veririm" diyor. AK Parti seçmeninin yüzde 78'2'si partiye, CHP seçmeninin ise yüzde 42,3'ü adaya bakarak oy veriyor.

ÇOĞUNLUK ORTA ANADOLULU

CHP'nin 'Ankaralılık' algısı üzerine kurduğu seçim kampanyasına rağmen ankete göre Ankara nüfusunun yüzde 36,1'ini Orta Anadolu illerinde doğup Ankara'ya yerleşenler oluşturuyor. Aslen Ankaralı olanların oranı ise yüzde 28,3. Ankara nüfusunun yüzde 10,8'ini Doğu Anadolular, yüzde 7,2'sini Akdenizliler, yüzde 4,4'ünü Güneydoğu Anadolular, yüzde 4,3'ünü Marmaralılar, yüzde 4,2'isi Egeliler ve yüzde 5,4'ünü Karadenizliler oluşturuyor.



