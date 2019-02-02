Antalya'daki hortum felaketi sırasında kayboluşunun üzeninde 10 gün geçen Buse Acar'ı denizde arama çalışmaları devam ediyor. Kader Buse Acar'ın bulunması için farklı yöntemler deneyen arama kurtarma ekipleri tarafından dalgıçların daha verimli çalışabilmesi için "Aqua Plan" yöntemine başvuruluyor. Dalgıçların Buse'ye aradıkları deniz suyunda hala selin etkisi bulunduğundan, görüş mesafesinin bir metrenin altında olduğu belirtiliyor.