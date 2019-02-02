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  • 02.02.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 20:30

Son dakika... 'da kayıp Buse'nin arandığı bölge sualtından görüntülendi

SON DAKİKA... felaketi sırasında kayboluşunun üzeninde 10 gün geçen ’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçların adeta iğneyle kuyu kazdıkları bölge İHA tarafından görüntülendi. Görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu kıyı kesiminde 10 gündür su altında arama yapan dalgıçlar jetskilerden faydalanmaya başladı.

Antalya'daki hortum felaketi sırasında kayboluşunun üzeninde 10 gün geçen Buse Acar'ı denizde arama çalışmaları devam ediyor. Kader Buse Acar'ın bulunması için farklı yöntemler deneyen arama kurtarma ekipleri tarafından dalgıçların daha verimli çalışabilmesi için "Aqua Plan" yöntemine başvuruluyor. Dalgıçların Buse'ye aradıkları deniz suyunda hala selin etkisi bulunduğundan, görüş mesafesinin bir metrenin altında olduğu belirtiliyor.

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