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  • 02.02.2019 12:25

Genel Merkezi önünde aday su

'un ilçesinde mevcut belediye başkanı 'ün yeniden aday gösterilmemesini eden bir grup partili, önünde gösteri düzenledi.



İstanbul'un Kartal ilçesinde mevcut belediye başkanı Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesine tepki gösteren bir grup partili, CHP yönetimini protesto etti.

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi.

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