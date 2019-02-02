CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son 9 yılda girdiği 9 seçimden de hezimetle ayrıldı. Kılıçdaroğlu her seçim hezimetinin ardından 'sandıklar güvenli değil, oylar çalındı' yalanına sığındı.

Kılıçdaroğlu, 'Elektrikler kesildi, oy torbaları çalındı' dedi, YSK'ya çete suçlamasında bulundu. Avaneleri ise 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı ve AA'nın manipüslayon yaptığı iddialarını ortaya attılar.





KILIÇAROĞLU'NDAN CANLI YAYINDA İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu her seferinde sandık güvenliği yok yalanına sığındı. Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın programında ise bakın sandık güvenliğiyle ilgili neler söyledi?





"SANDIK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Hezimetlerine kılıf arayan Kılıçdaroğlu ve avaneleri son olarak 24 Haziran seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve 'AA'nın manipülasyon yaptığı' yalanı ortaya atmışlardı. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 'Sandık güvenliği konusunda kimse endişe etmesin. CHP, geçen seçimler ıslak imzalı belgelerin yüzde 96'sını ulaştı.' ifadelerini kullandı.