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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 16:34

Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti

, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti 'nde kabul etmeden önce minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

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