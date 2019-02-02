Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etmeden önce minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağındaki minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etmek üzere Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçerken minibüs durağında aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçüler ve S.S. 19 Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya'yı bir süre dinledi. Erdoğan, daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti.
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