CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gel bakalım Muharrem" diyerek cumhurbaşkanı adayı yaptığı Muharrem İnce'nin adamlarını tırpanladı. Hatta Silivri Belediye Başkanı olan dünürü Özcan Işıklar'ı bile aday yapmadı. Dolaylı yoldan İnce'nin tehditlerini duyunca Işıklar'ı yarınki PM'de yeniden oylatacağını açıkladı. Ama İnce yine de hesap soracağını anlattı: "1 Nisan'da görüşeceğiz. Bu anlayış doğru bir yaklaşım değil. Seçimi kazanabilecek adayları koymak yerine 'Sen İnce'yi destekledin' diyerek arkadaşlarımızı liste dışına attılar. Bu hesabı 31 Mart sonrasına bırakıyorum".
SALICI VE ÖZKAN PUSUDA
İnce cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, CHP Genel Merkezi'nde de hesap yapanlar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun örgütlerin sorumluluğunu verdiği Oğuz Kaan Salıcı da sık sık genel başkanlık yarışına katılabilecek isimler arasında anılmaya başlandı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mart sonrası Salıcı'ya destek vereceği iddiası ortaya atıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da olası bir kurultayda koltuk için yarışacak isimler arasında yer aldı. Muhalifler şimdiden, CHP yönetiminin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganlarını atmaya başladı.
EVRİN GÜVENDİK-ERHAN ÖZTÜRK
SALICI VE ÖZKAN PUSUDA
İnce cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, CHP Genel Merkezi'nde de hesap yapanlar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun örgütlerin sorumluluğunu verdiği Oğuz Kaan Salıcı da sık sık genel başkanlık yarışına katılabilecek isimler arasında anılmaya başlandı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mart sonrası Salıcı'ya destek vereceği iddiası ortaya atıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da olası bir kurultayda koltuk için yarışacak isimler arasında yer aldı. Muhalifler şimdiden, CHP yönetiminin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganlarını atmaya başladı.
EVRİN GÜVENDİK-ERHAN ÖZTÜRK
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