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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 15:39

Ceyhan'da deprem! 'den son dakika açıklaması

'da son dakika... 'den yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu. İşte detaylar...

Adana'da korkutan deprem!

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü 'nın Ceyhan ilçesine bağlı Ayşehoca mahallesinde saat 15.20'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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