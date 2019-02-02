Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Ayşehoca mahallesinde saat 15.20'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.