Türkiye'de kurduğu Çitflikbank aracılığı ile 1 milyar 139 milyon lira vurgun yapan firari Mehmet Aydın hala yakalanamadı. Ama şok görüntüleri ortaya çıktı. "Tosuncuk" olarak tanınan Aydın'ın Çiftlikbank'ın Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildiği belirtilen görüntüler, izleyenleri hayretlere düşürdü. Daha önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor. Görüntülerin devamı Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.
ASKER BİLE OLDU
Bir diğer görüntüde, gelin Sıla Aydın, düğün hediyesi olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğunda acemi sürücü olarak Bursa trafiğinde ilerliyor. Buzağıları seven 'Tosuncuk'un oldukça keyifli olduğu dikkat çekiyor. Başka bir görüntüde Mehmet ve Sıla Aydın çifti, tavşan olarak poz veriyor, dil çıkararak eğleniyor... Son görüntüde ise attığı kahkaha ile gündem olan 'Hunharca Gülen Adam' lakaplı Yaşar Şengül yer alıyor. 'Çiftlikbank: Tosun Firarda' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Şengül'ün, yaklaşık bir yıl önce kaydedip Mehmet Aydın'a gönderdiği öğrenilen görüntülerde, internetten para kazanmak isteyen herkesi Çiftlikbank'a davet etmesi dikkat çekiyor.
"Tosuncuk", akıllı telefon uygulamasında kılıktan kılığa giriyor.
Mehmet Aydın'ın ABD bayrağı tişörtlü görüntüsü çıktı.
ASKER BİLE OLDU
Bir diğer görüntüde, gelin Sıla Aydın, düğün hediyesi olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğunda acemi sürücü olarak Bursa trafiğinde ilerliyor. Buzağıları seven 'Tosuncuk'un oldukça keyifli olduğu dikkat çekiyor. Başka bir görüntüde Mehmet ve Sıla Aydın çifti, tavşan olarak poz veriyor, dil çıkararak eğleniyor... Son görüntüde ise attığı kahkaha ile gündem olan 'Hunharca Gülen Adam' lakaplı Yaşar Şengül yer alıyor. 'Çiftlikbank: Tosun Firarda' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Şengül'ün, yaklaşık bir yıl önce kaydedip Mehmet Aydın'a gönderdiği öğrenilen görüntülerde, internetten para kazanmak isteyen herkesi Çiftlikbank'a davet etmesi dikkat çekiyor.
"Tosuncuk", akıllı telefon uygulamasında kılıktan kılığa giriyor.
Mehmet Aydın'ın ABD bayrağı tişörtlü görüntüsü çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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