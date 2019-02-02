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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 13:21

Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri Sani'ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi , Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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