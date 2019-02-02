Tek tip askerlik olarak bildirilen yeni askerlik sisteminde yapılacak değişikler merakla bekleniyor. Yeni askerlik sistemi açıklamasının yapılmasının ardından askerliğin 9 aya düşeceği konuşuldu. Peki, askerlik 9 aya düşecek mi? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorularına Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.