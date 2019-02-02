Başkan Erdoğan: Vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, "Unutulmamak istiyorsak bu tür eserler inşa edeceğiz. Bunlar kaldığı sürece unutulmayız" dedi. Erdoğan bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değindi.
Bir vatandaşın kendisine kentsel dönüşüm konusunda yaşadığı durumu aktardığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara, belediye başkanımıza durumu bildirin. Ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var, ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız."
'HEDEF YÜZDE 100 OKUR YAZAR TOPLUM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl 1 Şubat'ta başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Instagram hesabı üzerinde bir yıl önce başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin kursiyerlerle çekilen fotoğraflarını paylaşan Emine Erdoğan, şu mesajı verdi: "Bir yılda 800 bin vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz yüzde 100 okur yazar toplum olmak."
MANÇO'YA VEFA
Başkan Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayınladı: "Herkesin gönlünde özel bir yere sahip olan Manço'yu saygıyla yad ediyorum."
Bir vatandaşın kendisine kentsel dönüşüm konusunda yaşadığı durumu aktardığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara, belediye başkanımıza durumu bildirin. Ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var, ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız."
'HEDEF YÜZDE 100 OKUR YAZAR TOPLUM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl 1 Şubat'ta başlattıkları Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Instagram hesabı üzerinde bir yıl önce başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin kursiyerlerle çekilen fotoğraflarını paylaşan Emine Erdoğan, şu mesajı verdi: "Bir yılda 800 bin vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz yüzde 100 okur yazar toplum olmak."
MANÇO'YA VEFA
Başkan Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayınladı: "Herkesin gönlünde özel bir yere sahip olan Manço'yu saygıyla yad ediyorum."
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