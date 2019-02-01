Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"ZORLA KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMIMIZ YOK"

Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler, bizim zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var, bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bazı müteahhitler ben yüzde 60'ını alırım diyormuş, müteahhitin dediği geçerli değil. Sen müteahhite evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir sıkıntı olursa, muhtara - belediye başkanına gerekirse ben burada komşunuzum gelin bana bildirin.

Unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz. Bunlar kaldığı sürece bizler unutulmayız. Ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum. namazımızı kıldık camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. malum buralarda kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler.

"BÜTÜN MESELE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki "ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, sizi de kapıya koyarım." Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Cumhurbaşkanı'nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz.

Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz. Buradan ne plan var ne proje var. Allah göstermesin buralarda yarın bir gün deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Allah korusun bir zelzele bir derem faturası bize çok ağır olur.