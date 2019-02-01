Erdoğan ile Bahçeli ortak miting yapacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ORTAK İRADE VAR"

Çelik'e AK Parti ve MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı soruldu. Çelik, iki partinin de bu konuda ortak iradelerinin olduğunu söyledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Uzun zamandır belediyelerde tecrübemiz var. Demokratik haklarımızı 4-5 yılda yapılan seçimlerde kullanıp beklemek gibi yaklaşım bugünün demokrasisi için yeterli değil.

Yaşadığımız hayat hakkında sözümüzü nasıl yansıtacağız? Şehirler giderek daha önemli aktörler haline geliyor. Şehirler canlı organizmalar. Buradan elde ettiğimiz tepkiler var. Gördüğümüz hususlar var. İnsanalr yapılanlardan memnun ama şehirlerinin karakterinin güçlenmesini istiyor. Şehrin karakterinin, kimliğinin korunması önemli. İnsanlar artık bunu talep ediyorlar.

İmar konuları, rant konularındaki kuralsız davranışlar büyük tepki oluşturuyor. Ortak iyiyi temsil etmeyen imar planlarına izin verilemez. Öyle şeyler yapılıyor ki... Bizde milli beraberlik konusunda çok kafa yorulur. Ama şehirleri öyle bir geliştiriyorlar ki etnik gettolar oluşuyor. Şehirlinin bir meydanda birbirlerine temas etmesi lazım. O şehirde yaşayanlar mutlu mu? Bir belediye başkanı mutluluk kat sayısını artırabiliyor mu? İhalelerin canlı yayınlanacak olması çok önemli.

Şehirlinin nesne değil bir özne olarak var olması önemlidir. Burada esas olan bu politikaların iyi bir şekilde hayata geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesi lazım. Demokratik yaklaşımın her şehir planında hayata geçmesi gibi bir yaklaşım bu. Şehirleri mekansal bir beden olarak düşünülmeli.







(Taksim Topçu Kışlası tartışmaları) Onunla ilgili vatandaşta bir teveccüh var. Vatandaşa alanın gasp edilmesi gibi sunuluyor.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DEVRİM GERÇEKLEŞECEK"

Çok uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Devrim lafını özellikle kullanıyorum. Şehirlerimiz modernleşmenin hızı içerisinde kimliğini kaybediyor. Bu demokratik siyaset açısından devrimci diyeceğimiz bir dönüm noktasıdır. Bu şehirler için değer üreten bir eylem planı ortaya çıkarmış olduk.

"CHP'DE PARTİ KİMLİĞİ KALMADI"

Aday açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerine şahitlik ettik. Büyük bir teveccüh var. Burada ben daha çok kendi gündemimiz açısından durumu değerlendiriyorum. Kurduğumuz ittifakın vatandaşta bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Diğer taraftaki durum böyle değil.

"İTTİFAK OLDUĞU AÇIK"

CHP ile HDP arasında ittifak olduğu açık. Şu anda CHP dağınık bir durumda. En dikkat çekici olan şu partililik kimliğini kalmadığı görülüyor. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.

ANKARA VE İSTANBUL'DA ORTAK MİTİNG

Genel başkanların katıldığı mitingler onların takdirinde. İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu var. Vatandaş bu birlik ve beraberlii görmek ister. AK Parti'nin buradaki görüşü pozitiftir. Oralardaki miting planlamasına göre ortaya çıkacaktır. Aday tanıtımları vesilesiyle illerde daha aşşağıdan yukarı doğru beraber çalışma kültürünün oluştuğunu görüyoruz.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. O kadar demorkasi diyeceksiniz sonra bir ülkeye başkan atayacaksınız. Sanki biz tarafmışız gibi, diğer politikacılara karşıymışız gibi davranıyorlar. Ordu artık kaynakların Devlet Başkanı Maduro'ya akmayacağını anlamalı diyorlar. Bu orduyu darbeye teşvik etmektir. Buradaki sorunların dış müdahale ile çözülmesi ülkeye felaket getirir. Venezuela'ya destek vermek için seçim isteyebilirsiniz.



Burada en fazla hayal kırıklığı yaratan açıklama Avrupa Palamentosu'ndan geldi. AP ne kadar antidemokratik iş varsa altına imza atar hale geldi. AP Türkiye'de darbe girişimi gerçekleşti AP Başkanı 3 ay sonra ziyarette bulundu. Burada yaptıkları şey Venezuela halkına kötülüktür. Geçici devlet başkanı atamak hangi kanunda yazıyor. Kaynakları başkasına aktarmak nedir? Akserler maaşlarını alamadıklarınca ne yapacaklar diyorlar. Bu kuralsız dünayaya geçişin adımlarından biri haline geldi.

"TÜRKİYESİZ GÜVENLİ BÖLGE GÜVENLİ OLMAZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump ile yapılan görüşmede Türkiye ile birlikte yapılması vurgulandı. Buradaki trajedi şu anda orada teröristler için bir güvenli bölge var. Teröristlere silah veriliyor, PKK'nın uzantıları topraklara el koyuyor. Orada fiili bir durum var. Bu tip kulis haberleri testtir. Bunlar yönetime akıl vermeye kalkarlar. Türkiyesiz güvenli bölge, güvenli bir yapı olmaz. Bölye yaparak Suriye'de yeni bir Afganistan oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiyesiz yapılması mümkün değil.