Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
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Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
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