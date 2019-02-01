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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 21:56

Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"

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