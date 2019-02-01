YPG/PKK'dan Münbiç'te üniforma dayatması

YPG/PKK işgal ettiği Munbiç ilçesinde öğrencilere tek tip kıyafet zorunluluğu getirdi. YPG/PKK'nın Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Münbiç'teki okullarda dayattığı formalardaki armaların, örgütü simgeleyen sözde flamaların renkleri ve sembolleri ile benzerliği dikkati çekiyor.

ADINI EĞİTİM KOMİTESİ KOYMUŞLAR!

Armalarda Arapça ve Kürtçe olarak, "Eğitim- Terbiye Komitesi" ifadesi yer alıyor.

OKULLARA BASKIN!

YPG/PKK, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor. Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor. Örgüt, son iki yılda ortaokul eğitimine destek veren bazı özel dershaneleri kapatmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde liseye de uygulayacağı müfredata uymayan Süryanilerin okullarına da kilit vurmuştu.

SÖZLER TUTULMADI

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.