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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 18:26

/'dan 'te "üniforma" dayatması

Terör örgütü / işgali altındaki 'deki okullarda öğrencilere tek tip kıyafet uygulaması getirdi. ve Kürtçe olarak, "" ifadesi yer alıyor.

YPG/PKK'dan Münbiç'te üniforma dayatması

/ işgal ettiği Munbiç ilçesinde öğrencilere tek tip kıyafet zorunluluğu getirdi. YPG/PKK'nın Arap nüfusun yoğunlukta olduğu 'teki okullarda dayattığı formalardaki armaların, örgütü simgeleyen sözde flamaların renkleri ve sembolleri ile benzerliği dikkati çekiyor.

ADINI EĞİTİM KOMİTESİ KOYMUŞLAR!
ve Kürtçe olarak, "" ifadesi yer alıyor.

OKULLARA BASKIN!
YPG/PKK, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor. Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor. Örgüt, son iki yılda ortaokul eğitimine destek veren bazı özel dershaneleri kapatmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde liseye de uygulayacağı müfredata uymayan Süryanilerin okullarına da kilit vurmuştu.

SÖZLER TUTULMADI
'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. , ilçenin 'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

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