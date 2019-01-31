CHP'nin Kırklareli'nden aday göstermediği mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Diklenmeden dik durmasını bildim, bunun için bedeller ödedim. Siyaset kaygan bir zemin. Eğer o zemine uygun kıvraklığa sahip değilseniz sizi dinlenmeye alıyorlar. Ben de 2007 yılında bir 'Deniz' kazası geçirdim, parlamento dışında kaldım.
Ama 2011'de yine milletvekili seçildim. 2014'te geldim belediye başkanı oldum. Bu son kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." Kesimoğlu, bu açıklamayı yaptıktan sonra meydanda toplanan partililerle birlikte Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
SARIGÜL CHP'YE KARŞI
CHP'NIN Şişli'den aday göstermemesi nedeniyle istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'nin kapısını çaldı. Daha önce istifasının ardından yol haritasını Şişlililer'in çizeceğini söyleyen Sarıgül "Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur siyaset adamı Ecevit'in kurduğu DSP'de devam edeceğim" dedi.
CHP'DE İSTİFALAR ÇIĞ GİBİ
Adaylık kavgası ana muhalefeti paramparça etti. CHP'nin altı oku Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstifalar peşpeşe geldi. Hesaplaşma, 2 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına ertelendi.
Ama 2011'de yine milletvekili seçildim. 2014'te geldim belediye başkanı oldum. Bu son kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." Kesimoğlu, bu açıklamayı yaptıktan sonra meydanda toplanan partililerle birlikte Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
SARIGÜL CHP'YE KARŞI
CHP'NIN Şişli'den aday göstermemesi nedeniyle istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'nin kapısını çaldı. Daha önce istifasının ardından yol haritasını Şişlililer'in çizeceğini söyleyen Sarıgül "Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur siyaset adamı Ecevit'in kurduğu DSP'de devam edeceğim" dedi.
CHP'DE İSTİFALAR ÇIĞ GİBİ
Adaylık kavgası ana muhalefeti paramparça etti. CHP'nin altı oku Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstifalar peşpeşe geldi. Hesaplaşma, 2 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına ertelendi.
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