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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 22:48

siber silahlarla telefonları hacklemiş

Birleşik Arap Emirlikleri () i çalışan eski operatörlerinin ''Karma'' olarak adlandırılan ileri teknoloji casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve muhalif yabancı liderlerin marka telefonlarını hacklediği iddia edildi.

BAE siber silahlarla telefonları hacklemiş

Reuters haber ajansının beş eski operatör ve incelenen belgelere dayandırdığı haberine göre, i çalışan eski operatörleri ''siber silahlarla'' ülkedeki aktivist, diplomat ve yabancı liderlerin 'larını hackledi.

2016'DAN BERİ...
Karma olarak adlandırılan siber aracın, Körfez ülkesi 'de 2016'dan beri yüzlerce hedefin izlenmesini sağladığı belirtilen haberde, telefonları hacklenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve hareketininden isimlerin de olduğu kaydedildi.

Karma'nın, 'de BEA güvenlik birimleri ve onlar için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerince siber operasyon birimlerinde kullanıldığının altı çizilen haberde, bu casusluk sisteminin 2016 ve 2017'de ise hedef iPhone'lardaki fotoğraf, e-posta, mesaj ve konum bilgisinin tespiti için de kullanıldığı ortaya kondu.

İsmi açıklanmayan bir istihbarat operatörü 2017'nin sonlarında 'ın güvenlik güncellemelerinin Karma'nın etkinliğini azalttığını söyledi. Haberde ayrıca Karma gibi sistemlerin aynı anda yüzlerce iPhone'da konum bilgisi, fotoğraf ve mesaja ulaşabildiği belirtildi.

dönemi eski siber güvenlik uzmanı Michael Daniel ise sadece , Çin, ABD ve yakın müttefikleri gibi yaklaşık 10 ülkenin bu tür silahlar geliştirebilme kapasitesine sahip olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Haberde BEA ve Apple yetkililerinin ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

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