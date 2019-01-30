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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 20:32

’de şimdi de kavgası başladı

Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde zorlu günlerden geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nde, ’den sonra Belediye Başkan Adayı ’in de adaylığının tartışmaya açıldığı belirtiliyor.

CHP’de şimdi de Kartal kavgası başladı

'de 'den sonra Belediye Başkan adayı da tartışmaya açıldı

MEMNUN OLAN YOK!
Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır Kartal'da Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren yerine, henüz 32 yaşındaki 'in adaylığı hem İYİ Parti tarafından hem de CHP Kartal ilçe örgütü tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU İLE KARTAL'I KONUŞTU
Kulis bilgisine göre, İYİ Parti Genel Başkanı 'in durumu CHP lideri ile görüştüğü iddia ediliyor.

SÜSLÜ'DEN MYK'YA ÖNERGE ÇAĞRISI
Ayrıca, Kartal'da mevcut Belediye Başkanı Altınok Öz'den sonra, en güçlü aday adayı olarak görülen Hüsnü Süslü'den de 32 yaşındaki Gökhan Yüksel'in aday gösterilmesiyle ilgili bir çağrı geldiği belirtiliyor.



Buna göre, Süslü MYK'da kendisine yakın olan isimlere mevcut Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday gösterilmesi için önerge vermesi çağrısında bulunduğu ve Parti Meclisi'nde Kartal Belediye Başkan Adayı'nın oylanabileceği vurgulanıyor.

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