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  • 31.01.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 01:47

... 'da korkunç ! Ölü ve yaralılar var

... Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen da 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya- arası sefer yapan özel bir firmaya ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu, yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı.

Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı.

2 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 21 YARALI
Olay yerine gelen ekipler devrilen otobüs içerisindeki vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalesinin yaptıktan sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

Burada ambulans içerisinde 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 yolcu içerisinden de 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

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