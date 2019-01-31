Başkan Erdoğan: Hepsini bağrımıza bastık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 81 ilden kaymakamlar ve vali yardımcılarıyla bir araya geldi. "Öyle 8 saat mesai yok. Haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum" dedi. Sanat ve sanatçılara yönelik de önemli mesajlar verdi:
Bir süre önce ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapındaki sanatçılardan Sayın Fazıl Say'ın konserine iştirak ettik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep beraber yaşadık.
Cumhurbaşkanı olarak, o gece, ülkemizi uluslar arası alanda başarıyla temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duydum.
Ancak malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana asla sığmayacak laflar ettiler.
Oysa bizim geleneksel sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık.
Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'tan İdris Küçükömer'e, Evliya Çelebi'den Ahmedi Hani'ye, merhum Müslüm Gürses'ten Bozkırın Tezenesi rahmetli Neşet Ertaş'a kadar bu toprakların yetiştirdiği bütün değerleri hiçbirine ayrım yapmadan bağrımıza bastık.
MISIR PATLADI
Başkan Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabulde, yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki kavgayı bitirecek yasayı imzaladı. Erdoğan, Yılmaz Erdoğan'a hitaben, "Yılmaz Bey imzayı attık" dedi. Ünlü sinemacı Erdoğan da "Elleriniz dert görmesin" karşılığını verdi. İşte yasanın bazı detayları: Film öncesi reklam süresi 10 dakika olacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek yapılamayacak. Filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Uymayanlara 50 bin lira ceza kesilecek.
AKM'YE TEMEL
Erdoğan, "Taksim'deki, artık ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine çok daha modern bir eserin inşallah önümüzdeki hafta temelini atacağız. Niye yapmadılar? Yapsaydılar. Yapamazlardı. Çünkü onların böyle bir derdi yok" dedi.
Bir süre önce ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapındaki sanatçılardan Sayın Fazıl Say'ın konserine iştirak ettik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep beraber yaşadık.
Cumhurbaşkanı olarak, o gece, ülkemizi uluslar arası alanda başarıyla temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duydum.
Ancak malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana asla sığmayacak laflar ettiler.
Oysa bizim geleneksel sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık.
Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'tan İdris Küçükömer'e, Evliya Çelebi'den Ahmedi Hani'ye, merhum Müslüm Gürses'ten Bozkırın Tezenesi rahmetli Neşet Ertaş'a kadar bu toprakların yetiştirdiği bütün değerleri hiçbirine ayrım yapmadan bağrımıza bastık.
MISIR PATLADI
Başkan Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabulde, yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki kavgayı bitirecek yasayı imzaladı. Erdoğan, Yılmaz Erdoğan'a hitaben, "Yılmaz Bey imzayı attık" dedi. Ünlü sinemacı Erdoğan da "Elleriniz dert görmesin" karşılığını verdi. İşte yasanın bazı detayları: Film öncesi reklam süresi 10 dakika olacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek yapılamayacak. Filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Uymayanlara 50 bin lira ceza kesilecek.
AKM'YE TEMEL
Erdoğan, "Taksim'deki, artık ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine çok daha modern bir eserin inşallah önümüzdeki hafta temelini atacağız. Niye yapmadılar? Yapsaydılar. Yapamazlardı. Çünkü onların böyle bir derdi yok" dedi.
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