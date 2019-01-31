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AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçim manifestosunu açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu 'nda düzenlenecek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim manifestosunu resmen açıklayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik toplantıda vereceği mesajları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU HAZIR! AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNDA NELER YER ALIYOR?

AK Parti'de 11 maddelik seçim manifesto 31 Mart 2019 yerel seçimlerine damga vuracak. Peki, AK Parti'nin seçim manifestosunda neler yer alıyor? İşte ayrıntılar…

AK Parti'nin birkaç aydır üzerinde çalıştığı 31 Mart seçimlerindeki vaatlerin yer aldığı manifesto tamamlandı. Seçim beyannamesi yerine manifesto açıklayacak olan AK Parti, vatandaşlara vaatlerini anlatacak.

Kısa, vurucu ve akılda kalıcı ifadelerin yer alacağı manifestoda yatay mimari, marka şehirleri, il anayasaları, sıfır atık uygulaması, Millet Bahçeleri önemli başlıklar olacak

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak manifestoda AK Parti'nin gönül belediyeciliğinin nasıl olacağı maddeler halinde sıralanacak.

AK Partili belediye başkan adaylarının seçilmeleri halinde halka dokunan, vatandaşa kapısı açık, gece-gündüz hizmet aşkıyla çalışacaklarına vurgu yapılacak.





Yatay mimari başlığı ile çarpık yapılaşmalara ve çok katlı binalara izin verilmeyeceği şehrin tarihi dokusuna uygun yapıların inşa edileceği belirtilecek.

Manifestoda marka şehirler hedefiyle İstanbul'u Londra ile Ankara'yı Pekin ile Antalya'yı Barcelona ile yarıştıracak dünya şehirleri kurma hedefleri yer alacak.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da büyük destek verdiği file ve bez torbaların kullanımı ile desteklenen sıfır atık projesinin kapsamının genişletilmesinin hedeflendiği, bununla ilgili desteklerin verileceği manifestoda yer alacak diğer başlıklardan olacak.



Başkan Erdoğan'ın büyük önem verdiği Millet Bahçesi projelerinin manifestoda yer alacak diğer bir başlık olacak ve her ile Millet Bahçesi kurulacağı manifestoda yer alan diğer bir vaat olacak.

Manifestonda hayvan hakları ile ilgili öncelikli olarak en kısa sürede bir yasa çıkarılacağı belirtilecek.

Kültür ve sanat başlığı altında yapılacak önemli projeler manifestoda yer alan diğer bir madde olacak.