AK Parti'nin aday tanıtım ve manifestosunun açıklanacağı program bugün gerçekleşecek. "Memleket işi, gönül işi" sloganı ile yola çıkan AK Parti, 77 belediye başkan adayı ve 834 ilçe belediye başkan adayının tanıtımını yapacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek program ne zaman başlayacak? AK Parti seçim manifestosu saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

AK PARTİ SEÇİM MANİFESTOSU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00'de Ankara Spor Salonu'nda yapılacak toplantı ile AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunu kamuoyu ile paylaşacak ve adaylarını tanıtacak. Aynı zamanda seçim şarkıları, sloganlar da ilk kez partililere sunulacak.

Başkan Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler manifestosunu açıklayarak 31 Mart yerel seçim kampanya dönemini resmen başlatılacak. Manifesto, "gönül belediyeciliği" ve "2023 Vizyonu" konsepti üzerine kurulacak. 1994 seçimleri ile birlikte başlatılan belediyecilik anlayışı yeni dönemde yepyeni bir boyut kazanacak. Altyapı sorunları çözülen şehirler "çevre ve kültür" ile yeniden şekillenecek.

1994 RUHUYLA YENİ DÖNEM

AK Parti'nin manifestosu aynı zamanda belediyecilik anlamında da yeni bir dönemin kapısını açacak. Manifesto, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 seçimleri sonrası belediyeciliğe getirilen ve daha sonra tüm partilerin de kendilerine örnek aldıkları "AK Parti Belediyeciliği" anlayışından yola çıkarak yeni dönem belediyeciliğinin ana çerçevesini çizecek.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Manifesto "gönül belediyeciliği" konsepti üzerine kurulacak. Aynı zamanda yerel yönetimlerde "2023 Vizyonunu" yansıtacak.

Gönül belediyeciliği kapsamında belediye başkanlarının dikkat etmesi gereken etik kurallardan vatandaş ile ilişkilerine kadar her şey yer alacak. Başkanlar, o şehirde yaşayanları yakından ilgilendiren kararları vatandaşa sorarak alacak. "Şehirleri birlikte yönetelim" diyecek.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Manifestonun en önemli başlıklarından biri de şeffaf belediyeler olacak. Vatandaşın belediyeleri yaptığı işlerden ihalelere kadar takip edebileceği bir sistem kurulacak.

MEDENİ ŞEHİRLER

AK Parti geçen süre içinde şehirlerin altyapı hizmetlerini tamamladığı için yene dönem ağırlık "kültür ve çevreye" verilecek. Yatay yapılaşma ile eskiden olduğu gibi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, çevreye, hayvan haklarına duyarlı bir sistemin kurulmasının hedeflendiğinin altı çizilecek. Tiyatrodan müziğe kadar kültürel anlamda gelişen şehirler için çalışılacağı "medeni şehirler" başlığı altında paylaşılacak.