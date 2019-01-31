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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart seçimlerindeki manifestosunu açıkladı. AK Parti'de 11 maddelik seçim manifestosu 31 Mart 2019 yerel seçimlerine damga vuracak. Peki, AK Parti'nin seçim manifestosunda neler yer alıyor? İşte ayrıntılar.

31.01.2019 12:49 - Son Güncelleme: 31.01.2019 13:54
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

İŞTE SEÇİM MANİFESTOSU

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 31 Mart seçimlerindeki seçim manifestosunu açıkladı. İşte 11 maddelik o manifesto.

ŞEHİR PLANLARI, konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

ALTYAPI VE ULAŞIM konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmemiş şehir bırakmayacağız.

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız.

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz.

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu

KENTSEL DÖNÜŞÜM projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.

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