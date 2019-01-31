Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin manifestosu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart seçimlerindeki manifestosunu açıkladı. AK Parti'de 11 maddelik seçim manifestosu 31 Mart 2019 yerel seçimlerine damga vuracak. Peki, AK Parti'nin seçim manifestosunda neler yer alıyor? İşte ayrıntılar.
31.01.2019 12:49 - Son Güncelleme: 31.01.2019 13:54
İŞTE SEÇİM MANİFESTOSU
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 31 Mart seçimlerindeki seçim manifestosunu açıkladı. İşte 11 maddelik o manifesto.
ŞEHİR PLANLARI, konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.
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