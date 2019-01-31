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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 11:33

ne demek? ? İşte manifestonun kelime anlamı

Merakla beklenen gün geldi çattı. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim su, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açıklanacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek program öncesi manifesto kelimesinin anlamı, günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, ? ? İşte ayrıntılar...

Seçim manifestosu ne demek?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim manifestosunu bugün açıklayacak. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu dolmaya başladı. Program öncesi en çok merak edilenlerden biri de 'manifesto' kelimesinin anlamı oldu. Peki, manifesto ne demek? Seçim manifestosu ne anlama geliyor? İşte manifestonun kelime anlamı...

MANİFESTO NE DEMEK?

Manifestonun kelime anlamı şöyle;

1. Bildiri.
2. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.

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