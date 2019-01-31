AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim manifestosunu bugün açıklayacak. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu dolmaya başladı. Program öncesi en çok merak edilenlerden biri de 'manifesto' kelimesinin anlamı oldu. Peki, manifesto ne demek? Seçim manifestosu ne anlama geliyor? İşte manifestonun kelime anlamı...

MANİFESTO NE DEMEK?

Manifestonun kelime anlamı şöyle;

1. Bildiri.

2. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.