Son dakika gelişmesine göre, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Başsavcı İrfan Fidan'la yaklaşık 4 saat Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü.
Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesinden ayrıldı.
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