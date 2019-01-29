Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 18:55

...  Raportörü adliyeden ayrıldı

... Yargısız ve , Adliyesi'nde İrfan Fidan'la yaklaşık 4 saat Cemal Kaşıkçı ini görüştü. Agnes Callamard adliyeden ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... BM Raportörü adliyeden ayrıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar